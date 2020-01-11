Киев, , 21:57 — REGNUM Семьям погибших пассажиров Boeing 737, рухнувшего в Иране, выплатят по 200 тыс. гривен (около $8,3 тыс.). Об этом 11 января сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в официальном Telegram-канале.

«Правительство (Украины) выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. гривен помощи», — сообщил он.

Как передавало ИА REGNUM, 11 января бригадный иранский генерал Амир Али Хаджизаде на пресс-конференции заявил, что самолёт «Международных авиалиний Украины» был сбит в Тегеране из-за ошибки военных.

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