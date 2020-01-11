Монпелье, Франция, , 00:55 — REGNUM Трое подозреваемых в похищении у 90-летней женщины, проживающей в доме престарелых для богатых, драгоценностей на сумму более €1,2 млн задержаны полицией Франции. Об этом 10 января сообщает газета Le Parisien.

По информации полиции, в ночь на 27 декабря неизвестные в масках проникли в комнату пострадавшей в доме престарелых в городе Монпелье. Постоянная охрана и системы безопасности не помешали им сначала взломать дверь комнаты, а потом и сейф состоятельной пенсионерки. Из сейфа ими были похищены ювелирные изделия на сумму более €1,2 млн — кольца, колье, бриллианты.

Как следует из сообщения, напасть на след преступников полиции помогло тщательное изучение записей видеонаблюдения. Были задержаны три человека, и в квартире одного из подозреваемых при обыске найдена часть похищенного.

Другие задержанные — женщины, служившие ранее в элитном доме престарелых и лишившиеся работы из-за плохого поведения.

Всем задержанным предъявлено обвинение, следствие выявляет возможных сообщников подозреваемых.