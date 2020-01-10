Ставрополь, , 22:05 — REGNUM Двое военнослужащих Минобороны РФ и офицер МВД были арестованы по решению суда в связи с делом о сбыте оружия в Ставропольском крае. Об этом 10 января сообщила пресс-служба Ставропольского гарнизонного военного суда.

Военнослужащим одной из воинских частей Минобороны РФ и офицеру МВД было предъявлено обвинение в незаконном сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов.

По данным следствия, фигуранты дела в декабре 2019 года были уличены в сбыте оружия и боеприпасов другим гражданам. В числе сбытых были пистолеты Макарова, автомат Калашникова и боеприпасы к ним.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщали о проведении служебной проверки в отношении арестованного судом сотрудника полиции. По результатам проверки будет решаться вопрос о его дальнейшем прохождении службы в рядах МВД.

Ранее ИА REGNUM сообщало об изъятии 51 единицы огнестрельного оружия из незаконного оборота в ходе спецоперации «Арсенал» в Самарской области.

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