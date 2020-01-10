Самара, , 14:50 — REGNUM 51 единица оружия была изъята из незаконного оборота в Самарской области в ходе оперативно-профилактической операции «Арсенал». Об этом 10 января сообщает пресс-служба областного МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, мероприятие проходило на территории области в декабре прошлого года.

В ходе рейдов были проверены 1700 владельцев гражданского оружия. Стражи порядка выявили 12 преступлений, которые связаны с незаконным оборотом оружия.

Из незаконного оборота сотрудники правоохранительных органов изъяли 51 единицу оружия, в том числе 32 единицы гладкоствольного огнестрельного оружия. Кроме этого было изъято 326 патронов разного калибра и 287,16 грамм пороха.

Напомним, что в дни новогодних каникул в Самарской области изъяли семь единиц гражданского оружия.