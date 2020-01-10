Нижний Новгород, , 21:09 — REGNUM Организована доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины в машине на Казанском шоссе. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

По данным ведомства, тело было найдено 10 января. При его осмотре криминалисты не обнаружили повреждений криминального характера. Около тела обнаружены шприцы.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливается личность погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года в Казани обнаружили труп мужчины, пролежавший около двух недель в закрытом автомобиле. При осмотре автомобиля был найден паспорт на имя жителя Башкирии.