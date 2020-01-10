Симферополь, 10 января 2020, 14:14 — REGNUM В Первомайской центральной районной больнице Крыма умерла несовершеннолетняя пациентка, в смерти которой подозревают врача-анестезиолога-реаниматолога. Об этом ИА REGNUM 10 января сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.
Обвинительное заключение по уголовному делу направили в суд. Врачу грозит до трёх лет лишения свободы.
Напомним, 2 января в Крыму задержали главврача Ленинской центральной районной больницы по подозрению в вымогательстве 755 тысяч рублей.