Нур-Султан, , 12:44 — REGNUM Крушение самолета Fokker-100 в Алма-Ате произошло по причине обледенения воздушного судна. Об этом 10 января заявил заместитель председателя правительства республики Роман Скляр, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, самолет авиакомпании Bek Air простоял на стоянке перед взлетом двое суток и не был полностью обработан специальной жидкостью, которая обычно используется в холодную погоду. Данное предположение является основной версией случившейся авиакатастрофы, добавил Скляр.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в аэропорту Алма-Аты при взлете потерпел крушение самолет авиакомпании Bek Air. Воздушное судно резко потеряло высоту, пробило бетонное ограждение и врезалось в здание. В результате авиакатастрофы погибли 12 человек.

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