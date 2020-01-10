Москва, , 11:27 — REGNUM Некоторые школы и суды в Москве и Санкт-Петербурге эвакуировали 10 января. Причиной стали анонимные сообщения о возможных взрывах.

В Петербурге утром оказалась прервана работа восьми районных судов: Красногвардейского, Колпинского, Куйбышевского, Василеостровского, Петродворцового, Дзержинского, Октябрьского и Сестрорецкого. Неизвестные предупредили также о якобы заложенных взрывных устройствах в ряде больниц, гостиниц и школ. В зданиях проводится проверка, сообщает «Фонтанка».

В Москве «заминировали» двадцать школ, в них объявили эвакуацию, передаёт «Эхо Москвы». Подобное анонимное сообщение поступило также в Головинский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщения с угрозами взрывов стали поступать в учреждения Москвы и Санкт-Петербурга после новогодних праздников. Так, 9 января специалисты проверяли московский храм Христа Спасителя и петербурский Эрмитаж.

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