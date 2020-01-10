Благовещенск, , 10:37 — REGNUM Коммунальщики Приамурья за период новогодних праздников устранили 26 сбоев в работе объектов жилищно-коммунального хозяйства области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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Надзорным органом установлено, что с 28 декабря 2019 года по 9 января 2020 года на территории Приамурья произошло 26 технологических сбоев, из них 5 — на объектах теплоснабжения, 13 — на объектах водоснабжения и 8 — на объектах энергоснабжения. По всем случаям технологических сбоев в работе жилищно-коммунального хозяйства проводится прокурорская проверка.

Отмечается, что значительная часть сбоев была устранена в кратчайшие сроки, вместе с тем ситуация остаётся на контроле органов прокуратуры области.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге было закрыто движение троллейбусов.