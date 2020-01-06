Екатеринбург, , 09:53 — REGNUM В Екатеринбурге на улице Сулимова перекрыто движение троллейбусов общественного транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Будет приостановлена работа маршрута № 12 на время проведения аварийных ремонтных работ городского водопровода. Коммунальную аварию специалисты «Водоканала» намерены устранить до 7 января 04:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года в Екатеринбурге закрывалось движение автотранспорта на участке проспекта Космонавтов из-за строительства новой трамвайной линии.

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