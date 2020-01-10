Душанбе, , 09:41 — REGNUM На киргизско-таджикской границе ночью 10 января 2020 года произошёл очередной вооружённый инцидент. Как сообщает пресс-центр Пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана, «примерно в 4 часа с кыргызской стороны из охотничьего ружья была обстреляна личная автомашина сотрудника ОВД-2 города Исфара Икромзода Фархода, который, по счастливой случайности, не пострадал, так как пуля попала в дверцу автомашины».

По данным таджикских пограничников, конфликт начался вечером 9 января, когда группа жителей села Кок-Таш Баткенского района (Киргизия), вооружившись охотничьим оружием, собрались около дома гражданина Киргизии Султанбека А. И стали препятствовать проходу таджикистанцев по дороге села Сомониён сельсовета Чоркух города Исфары.

После этого граждане Киргизии закидали легковой автомобиль местного жителя камнями, в результате чего было разбито стекло.

«В ответ на провокационные действия кыргызских граждан, в 00 часов 10 минут жители села Ходжаи Аъло закидали камнями автомашину гражданина соседнего государства. Представители ОВД-2 города Исфара и ОВД Баткенского района своевременно прибыли на место инцидента и взяли ситуацию под контроль», — сообщают таджикские пограничники.

Позже, около 2 часов ночи с киргизской стороны из охотничьего ружья был произведён выстрел в воздух — правоохранители двух стран сумели пресечь провокацию. Однако несмотря на это позже был обстрелян автомобиль ОВД-2.

На данный момент ситуация находится под контролем, стрельба прекращена. Мотивы и личности зачинщиков устанавливают совместная следственная группа правоохранительных органов двух стран.

«В связи с этим, таджикская сторона заявляет, что в подобных случаях вся ответственность возлагается на соответствующие органы соседнего государства», — отметили в погранведомстве Таджикистана.

Главы МИД Таджикистана и Киргизии Сироджиддин Мухриддин и Чингиз Айдарбеков обсудили ситуацию в ходе телефонного разговора.