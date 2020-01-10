Найроби, , 09:38 — REGNUM Вторжение саранчи, поразившее регион Африканского Рога, распространилось на восточную часть центральной Кении. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, вторжение является худшим за последние десятилетие, и фермеры опасаются потери своего урожая. Рои были замечены в округах Исиоло и Меру, отмечают репортеры.

По данным ООН, за последние два месяца вторжение саранчи затронуло несколько штатов в Эфиопии, и фермеры потеряли почти 100% своего урожая. Пустынная саранча также поглотила посевы и пастбища в Сомали, где отсутствие безопасности затруднило использование самолетов для воздушного распыления пестицидов.

В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) сообщили, что 28 декабря в засушливый район северо-востока Кении проник ряд крупных роев саранчи.

Комиссар округа Исиоло Нарман Шамби сообщил, что рои покрыли территорию площадью до 3000 кв. км. Жители обратились за срочной помощью к властям, чтобы сохранить свои урожаи.

Ранее на этой неделе правительство объявило о начале воздушного распыления пестицидов против саранчи в северных графствах Ваджир и Марсабит.

Читайте ранее в этом сюжете: Нашествие саранчи угрожает Кении массовым голодом