Пекин, , 06:13 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин выразил свои соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Ирана Хасану Рухани в связи с крушением украинского пассажирского лайнера в Тегеране, сообщает 9 января агентство Синьхуа.

В своей телеграмме китайский лидер сообщил, что был глубоко шокирован произошедшим, когда узнал о крушении самолета, в результате которого погибли все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту. От имени китайского правительства и народа, а также от своего личного имени председатель Си выразил глубокую скорбь по жертвам и сочувствие семьям погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение возле аэропорта в Тегеране вскоре после взлета. По предварительным данным, причиной трагедии стала техническая неисправность, вызывавшая возгорание двигателей.

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