Благовещенск, , 03:59 — REGNUM В Приамурье возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения полиции, который обложил данью своих подчинённых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК по Приамурью.

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Региональное следственное управление сообщило, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ России по Амурской области.

«Подозреваемый, используя свои должностные полномочия в ноябре и декабре 2019 года незаконно требовал и в дальнейшем получил от двоих своих подчиненных часть выплаченных им премиальных выплат», — говорится в сообщении.

В пресс-службе УМВД Приамурья сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка.

«При установлении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туле сотрудник дежурной части полиции попался на мошенничестве.