Тула, , 11:53 — REGNUM Начальник дежурной части ОП «Центральный» УМВД России по Туле, а также её супруг стали фигурантами уголовного дела по статье о покушении на мошенничество, сообщили 31 декабря в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону. Дело возбуждено по материалам, которые следователям передали сотрудники отдела собственной безопасности регионального УМВД.

Как считает следствие, подозреваемые в декабре 2019 года предложили участнику ДТП решить вопрос о вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту аварии за 230 тыс. рублей, при этом выполнять обещание фигуранты дела не планировали.

«30 декабря 2019 года при передаче потерпевшим, который действовал в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий, части оговоренной суммы — 141 500 рублей, сотрудник полиции и ее супруг задержаны сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по Тульской области», — уточнили в следственных органах.

В настоящее время решается вопрос о выборе меры пресечения для задержанных.

В УМВД по Тульской области добавили, что в ведомстве назначена служебная проверка по факту задержания сотрудника отдела полиции по подозрению в покушении на мошенничество, по результатам которой будет принято решение об увольнении сотрудника со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям. Кроме того, будет принято решение о дисциплинарных наказаниях лиц, ответственных за профилактику противоправных деяний среди личного состава.