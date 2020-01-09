Амстердам, , 16:33 — REGNUM В Нидерландах 9 января эвакуирован железнодорожный вокзал в г. Леуварден (Leeuwarden), областном центре провинции Фрисландия. Причиной стало обнаружение в пустой электричке канистры с неизвестной жидкостью.

В связи с возможной угрозой взрыва на место вызваны военные специалисты Службы обезвреживания взрывчатки.

Из предосторожности эвакуирован весь вокзал.

Вследствие принятых мер приостановлено также железнодорожное сообщение вокруг Леувардена.

Вместо электричек будет временно запущено автобусное сообщение.