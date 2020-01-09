Красноярск, , 14:49 — REGNUM Следствие просит помощи в розыске женщины, причастной к убийству новорожденной дочери в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 января в Главном следственном управлении СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено по ст. 106 УК РФ («Убийство новорожденного»).

Установлено, что днем 30 декабря на территории мусоросортировочного завода в Березовском районе Красноярского края нашли тело новорожденной девочки с криминальными травмами. По предварительному заключению судмедэкспертизы, травму ребенку причинили прижизненно.

Как сообщало ИА REGNUM, на Алтае вынесли приговор матери, избившей до смерти младенца.