Красноярск, 9 января 2020, 14:49 — REGNUM Следствие просит помощи в розыске женщины, причастной к убийству новорожденной дочери в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 января в Главном следственном управлении СКР по региону.
Уголовное дело возбуждено по ст. 106 УК РФ («Убийство новорожденного»).
Установлено, что днем 30 декабря на территории мусоросортировочного завода в Березовском районе Красноярского края нашли тело новорожденной девочки с криминальными травмами. По предварительному заключению судмедэкспертизы, травму ребенку причинили прижизненно.
Как сообщало ИА REGNUM, на Алтае вынесли приговор матери, избившей до смерти младенца.