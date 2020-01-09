Горно-Алтайск, , 12:46 — REGNUM В Республике Алтай завершился судебный процесс над 27-летней местной жительницей, обвиняемой в избиении 4-месячного младенца. Подробности сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, трагедия произошла в мае 2019 года. Мать нанесла своему ребёнку удар рукой в затылок, после чего швырнула его в коляску. В последней находились бутылки для кормления и флакон для лекарств. Кроме того, дно коляски имело твёрдую поверхность.

«В результате удара ребёнка головой о дно коляски и находившиеся в ней предметы ему была причинена закрытая черепно-мозговая травма с переломами костей черепа и кровоизлияниями в мозг, отчего на следующий день наступила его смерть», — отметили в прокуратуре.

23 октября Горно-Алтайский городской суд признал женщину виновной и приговорил к семи годам колонии общего режима. Защита попыталась смягчить приговор, отмечая, что у осуждённой не было умысла. Однако Верховный суд республики отклонил жалобу.

При этом апелляционная инстанция учла в качестве смягчающего обстоятельства то, что женщина, имеющая двух малолетних детей, после вынесения приговора родила ещё одного ребёнка. Благодаря чему приговор был снижен до 6 лет 7 месяцев лишения свободы.

Читайте также: На Алтае мать до смерти избила младенца