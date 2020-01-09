Биробиджан, , 11:31 — REGNUM Незаконную порубку редких видов деревьев выявили правоохранители в Биробиджанском районе Еврейской автономной области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по ЕАО.

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На участке местности, как говорится в сообщении, в пяти километрах от села Найфельд, «чёрными лесорубами» вырублено 3 дерева чёрной березы и 64 дерева дуба. Ущерб биробиджанскому лесничеству от действий злоумышленника составляет сотни тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен предполагаемый подозреваемый. В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, под Челябинском «чёрные лесорубы» вырубили деревьев на миллион рублей.