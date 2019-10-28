Челябинск, , 19:29 — REGNUM В Челябинской области задержаны «чёрные лесорубы», которые без разрешения нарубили берёз почти на миллион рублей. Преступная деятельность была выявлена в Еткульском и Чебаркульском районах, сообщает пресс-служба областного главка МВД России.

В Еткульском районе сотрудники ГИБДД решили проверить документы у водителя машины, в которой находилось полтора кубометра берёз на сумму более 23 тыс. рублей. Разрешения на вырубку не оказалось. Выяснилось, что ранее судимый местный житель 1993 года рождения обратился к своему знакомому с просьбой оказать помощь в вырубке и транспортировке деревьев. Водителю он сообщил, что всё делается законно.

В Чебаркульском районе полицейскими был задержан 54-летний мужчина. Разрешение на порубку у него было, но он сверх плана нарубил 537 берёз. Размер ущерба превысил 900 тыс. рублей.

Теперь гражданам предстоит отвечать за незаконную рубку леса. В первом случае виновнику грозит до двух лет колонии, а во втором — до семи.