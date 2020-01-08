Бразилиа, , 16:47 — REGNUM Дым от лесных пожаров в Австралии достиг берегов южной Бразилии. Об этом 8 января сообщает бразильская метеорологическая компания MetSul на странице в социальной сети Twitter.

Отмечается, что дым придает небу сероватый цвет, особенно заметно это явление в южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул на границе с Уругваем. По данным метеорологов, он не несет опасность ухудшения экологической обстановки в стране, так как находится в верхних слоях атмосферы.

Ранее сообщалось, что дым от австралийских лесных пожаров могли увидеть жители Аргентины и Чили.

Как сообщало ИА REGNUM, бушующие в Австралии лесные пожары уже унесли жизни 25 человек, ещё один человек числится пропавшим без вести. Из-за смога от пожаров на 48 часов была прекращена работа госучреждений, в том числе школ и детских садов, в столице Австралии, городе Канберре.

На борьбу с пожарами мобилизованы более 2,5 тыс. пожарных и сотни единиц техники, в том числе около 100 самолётов.

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