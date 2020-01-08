Нур-Султан, , 13:22 — REGNUM Проверка проводится в частной стоматологической клинике в Казахстанев связи с впадением двухлетнего ребёнка в кому после лечения зубов. Об этом 8 января сообщил министр здравоохранения страны Елжан Биртанов на своей странице в Facebook.

Информация о впадении ребёнка в кому после посещения частной стоматологии была опубликована матерью девочки в социальных сетях. В связи с данным случаем, как сообщает Биртанов, в городской детской больнице №2 города Нур-Султан был проведён консилиум с участием лучших детских врачей, невропатологов, нейрохирургов, кардиохирургов.

Состояние ребёнка оценивается как крайне тяжёлое, в настоящее время девочка круглосуточно находится под наблюдением врачей. По словам Биртанова, вся медицинская помощь ребёнку оказывается в полном объёме.

Кроме того, министр здравоохранения встретился с матерью девочки. У них состоялся разговор о дальнейшей тактике лечения и наблюдения за ребёнком. Также сообщается, что в настоящее время специалистами комитета контроля качества безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения республики проводится проверка в частной стоматологической клинике.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке в связи с конфликтом, произошедшим между врачом-стоматологом и матерью ребёнка, обратившейся к нему за срочной помощью в Приморье.

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