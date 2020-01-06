Абуджа, , 21:05 — REGNUM У южного побережья Нигерии в результате вооруженной атаки пиратов на техническое судно AMBIKA, прокладывающее глубоководную траншею для нефтяных трубопроводов, были похищены трое членов экипажа из восьми. Об этом 6 января сообщает издание Sahara Reporters.

По данным издания, среди заложников оказались двое граждан России и один подданный Индии. Нападение произошло 2 января в темное время суток. В результате перестрелки злоумышленников со сотрудниками охраны корабля погибли четыре охранника, двое получили ранения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на греческий танкер Happy Lady, стоящий на якоре у берегов Камеруна, было совершено вооружённое нападение, в ходе которого похитили восемь членов экипажа из 28 человек.

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