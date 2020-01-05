Екатеринбург, , 08:42 — REGNUM Под Екатеринбургом в посёлке Горный Щит неизвестный устроил стрельбу по двум собакам. Как сообщает информационный портал Е1, одно из животных с пулевыми ранениями в голову и живот доставлено в ветеринарную клинику, а второго пса не могут найти до сих пор.

По факту стрельбы по собакам полиция Екатеринбурга проводит проверку.

По данным представителя волонтёрского центра, злоумышленник открыл огонь по псам на улице в светлое время суток, что являлось небезопасным для прохожих, в том числе и детей. Так же волонтёр утверждает, что, вероятно, известно лицо, которое может быть причастно к расправе, так как ранее некий мужчина угрожал стрелять в собак на улице в одной из местных групп в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области под уголовное преследование попал житель посёлка Сухой Лог, заподозренный в жестоком обращении с животными. Он отрубил головы кошкам своей жены. На данный момент дело передано для рассмотрения в суд.

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