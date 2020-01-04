Луганск, , 15:50 — REGNUM В вооруженных силах Украины снова зафиксирован случай дезертирства. Об этом 4 января сообщил офицер управления Народной Милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

По его словам, военнослужащий 59-й бригады вооруженных сил Украины покинул передовые позиции вместе со штатным оружием и боевым комплектом к нему.

Местонахождение военнослужащего в данный момент не установлено, отметил он.

ИА REGNUM напоминает, ранее разведка НМ ЛНР сообщала о нахождении в так называемой зоне ООС представителей украинских средств массовой информации для съемки постановочных сюжетов.

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