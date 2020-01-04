Донецк, , 16:02 — REGNUM За минувшие сутки пять боевиков ВСУ получили ранения, не связанные с боевыми действиями. Об этом 4 января сообщили в управлении Народной Милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

По данным ведомства, основными причинами полученных травм и переломов по сообщению разведки являются неосторожность и неуставные отношения.

Так, два боевика 128-й бригады ВСУ получили переломы носа в результате издевательств старшины роты, боевик 2-го батальона 28-й механизированной бригады получил рваную рану брюшной полости вследствие падения в окоп, в 92-й бригаде боевик 22-го мотопехотного батальона получил травму глаза вследствие «избиения командиром отделения за употребление алкогольных напитков на посту».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 января официальный представитель Народной Милиции Донецкой Народной Республики в ходе брифинга заявил, что за прошедшую неделю 24 боевика вооруженных сил Украины получили ранения и травмы не связанные с боевыми действиями в зоне проведения карательной операции.

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