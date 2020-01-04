Казань, , 15:57 — REGNUM Три человека, в том числе один ребёнок, пострадали в результате ДТП с междугородним автобусом в Татарии. Об этом 4 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 11:00 по местному времени в Камско-Устьинском районе у деревни Малые Салтыки. Столкнулись автобус «НефАЗ», следовавший по маршруту Камское Устье — Казань и легковой автомобиль «Шкода». По предварительным данным, легковой автомобиль совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом.

В результате столкновения пострадали три человека, двое взрослых и один ребёнок. Взрослые были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в городску больницу №7 Казани. Ребёнок доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу, его состояние оценивается врачами как тяжёлое.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели троих человек в результате ДТП в Калмыкии. Ещё двое пострадавших были госпитализированы с травмами.

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