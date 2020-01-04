Элиста, , 11:27 — REGNUM Три человека погибли, двое получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Калмыкии. Об этом 4 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Авария произошла 3 января около 21:10 в Кетченеровском районе, на 222 км федеральной автодороги Р-22 «Каспий». Столкнулись два легковых автомобиля.

В результате ДТП погибли три человека, ещё двое были госпитализированы с травмами в больницу города Элисты.

Для ликвидации последствий аварии на место происшествия выезжали сотрудники Кетченеровского пожарно-спасательного гарнизона. Причина и обстоятельства ДТП, приведшего к гибели людей, устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибли трёх человек в ДТП с грузовиком под Иркутском.

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