Уфа, , 16:08 — REGNUM Хулиганы, запустившие фейерверк прямо по окнам подъезда жилого многоэтажного дома разыскиваются сотрудниками полиции в Уфе. Об этом 3 января сообщает ГУ МВД по Башкирии.

Информация об инциденте была выявлена сотрудниками ведомства в ходе мониторинга социальных сетей.

Накануне в социальных сетях было опубликовано видео, где неизвестные, запуская фейерверк во дворе жилого дома, нарочно либо по незнанию установили пиротехнику так, что весь заряд летел прямо по окнам многоэтажки. Отмечается, что в результате таких действий был повреждён фасад здания.

Люди, проживающие в «обстрелянном» фейерверками доме оставляли гневные комментарии под видео, у многих в доме были маленькие дети, которые сильно испугались летящих в окна искр.

При этом отмечается, что в связи с происшествием за помощью к спасателям либо к медикам никто из граждан не обращался. В настоящее время полиция проводит проверку в связи с выявленным нарушением. Устанавливаются личности неизвестных, производивших запуск пиротехники в опасной близости к жилому дому.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске неизвестными фейерверков по окнам жилого многоквартирного дома в Башкирии.

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