Уфа, , 10:13 — REGNUM Неизвестные, запустившие фейерверк прямо по окнам жилого многоэтажного дома, разыскиваются правоохранителями в Уфе. Об этом 2 января сообщила пресс-служба ГУ МВД по Башкирии.

Неизвестные, запуская фейерверк во дворе жилого дома в новогоднюю ночь, направили весь запал прямо по окнам многоэтажки. Видео инцидента, снятое очевидцами, было опубликовано в социальных сетях.

В результате инцидента был повреждён фасад здания. На данный момент неизвестно, произошло это случайно или любители запускать пиротехнику специально направили её по окнам дома.

Нарушители разыскиваются, по факту произошедшего правоохранительными органами проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В ГУ МЧС по региону в связи с данным случаем напомнили, что запуск любой пиротехники рядом с жилыми домами запрещён.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мужчине, получившем травму глаза при запуске пиротехники в городе Сочи.

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