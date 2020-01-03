Луганск, , 16:09 — REGNUM О семи погибших и одиннадцати раненных боевиках ВСУ вне боевых действий сообщил офицер Управления Народной Милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко 3 января в ходе брифинга по результатам прошедшей недели.

В качестве основных причин не боевых потерь названы низкий уровень боевой подготовки, а также употребление спиртных напитков и наркотических веществ. Из числа погибших четыре случая гибели украинских военных произошли в 59-й бригаде, два — в 93-й, и один — в 72-й.

«В связи с уменьшением интенсивности боевых действий, командиры указанных бригад, не имея возможности списать потери на боевые, выдают погибших военнослужащих как совершивших самовольное оставление части», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первый день наступившего года количество не боевых потерь в рядах ВСУ составило два военнослужащих.

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