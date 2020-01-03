Южно-Сахалинск, , 06:31 — REGNUM Главная транспортная артерия Сахалина, порт Холмск, связывающий островной регион с Большой землей посредством паромной переправы Ванино — Холмск, перекрыт. Региональное ИА Сахалин. Инфо вышло с тревожным сообщением: выезд из порта и взъезд в него перекрыты бетонными блоками. На территорию порта не пускают представителей компании «Дальтранссервис» — агентирующей компании, без которой получение грузов невозможно. К порту прибыли сотрудники транспортной полиции.

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По данным издания, первый бетонный блок появился на проходной порта, через которую въезжает и выезжает транспорт, ночью со 2 на 3 января 2020 года. Позже добавились ещё несколько блоков. Выехать из порта невозможно, таким образом, это значит, что товары, прибывшие автомобильным транспортом, фурами с материка, не смогут покинуть порт. Не смогут погрузиться на паром и фуры, прочий транспорт, следующие с Сахалина на материк.

Фактически ни один паром теперь не сможет даже разгрузиться в порту: прежде чем выкатить из парома вагоны, должны выехать фуры.

«Происходящее грозит полным транспортным коллапсом для Сахалина, а также — несанкционированными протестными выступлениями водителей-дальнобойщиков», — сообщил источник издания.

Накануне Нового года руководство порта Холмск объявило о повышении тарифов на проезд грузовых авто по территории порта в несколько раз. Издание предполагает, что, понимая, что платить такие колоссальные деньги никто из перевозчиков не станет, дирекция пошла на совершенно безумные меры, перегородив выезд и въезд в порт.

В социальных сетях сахалинцы требуют принять самые решительные меры к «зарвавшемуся окончательно руководству порта Холмск».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Нового года ещё одну транспортную артерию Сахалина, порт Корсаков, затопило во время шторма. В порту скопились сотни контейнеров.