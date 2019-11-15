Южно-Сахалинск, , 09:54 — REGNUM Сахалинский морской торговый порт Корсаков ушёл под воду из-за циклона. Из-за сильного шторма и шквального ветра под водой оказались пирсы и часть инфраструктуры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщает региональное ИА Сахалин. Инфо, на территории северного терминала порта плещутся волны. Грузовые работы в порту прекращены. В дирекции порта подтвердили, что порт не работает, а также, что к стихии готовились, поскольку были предупреждены.

Все регламентные работы по подготовке причалов, контейнеров, закреплению кранов и прочего оборудования были проведены своевременно. Груженные контейнеры перемещены на безопасную территорию, на причалах остались только порожние, которым стихия не страшна. В порту сообщили, что штормы такой силы происходят несколько раз в год, к ним всегда готовы и оснований для переживаний нет.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине из-за сильной метели остановлено движение автобусов и поездов, закрыты аэропорты.