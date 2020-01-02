Топика, США, , 10:41 — REGNUM Американская актриса Молли Фитцджеральд арестована по подозрению в убийстве своей пожилой матери в штате Канзас. Об этом 2 января сообщила пресс-служба полиции города Олейте.

68-летняя Патрисия Фитцджеральд была обнаружена 20 декабря мёртвой в своём доме. По предварительным данным, женщина скончалась от ножевого ранения.

Полицией была задержана дочь убитой, актриса Молли Фитцджеральд, которая находилась в доме своей матери в момент приезда полицейских. Её госпитализировали с мелкими травмами.

В настоящее время актриса находится под арестом по подозрению в непредумышленном убийстве. Детали произошедшего не раскрываются. Судебное заседание по этому делу должно пройти 2 января.

Молли Фитцджеральд известна зрителям по роли девушки Говарда Старка из фильма «Первый мститель» 2011 года.

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