Полевской, Свердловская область, , 10:03 — REGNUM В Свердловской области утром 2 января сгорел ангар с утеплителем. Пожар произошёл в городе Полевском на территории местной производственной площадки, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Площадь возгорания достигла 600 кв. метров. В 8:12 по местному времени огонь локализовали. Тушение было осложнено сильной задымленностью и высокой загрузкой ангара.

В 9:08 пожар потушили. Данных о пострадавших и погибших нет. Причина ЧП выясняется.