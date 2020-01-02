Нью-Дели, , 09:44 — REGNUM Здание завода обрушилось при пожаре в национальном столичном округе Дели в Индии. Об этом 2 января сообщает агентство ANI.

Пожар произошёл рано утром 2 января, во время тушения возгорания произошёл взрыв, в результате которого произошло частичное обрушение здания фабрики. Уточняется, что рухнула задняя стена здания фабрики.

Под завалами оказались несколько человек, в том числе сотрудники пожарной команды. По предварительным данным, пострадали 14 человек.

В настоящее время пожар удалось локализовать. Спасательные работы продолжаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в индийской столице Нью-Дели, в результате которого погибли девять человек.

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