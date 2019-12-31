Бугири, , 14:42 — REGNUM Полиция в районе Бугири объявила в розыск колдуна, который подозревается в убийстве двух своих приемных детей предположительно в ходе проведения ритуала по обретению богатства. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По словам официального представителя полиции округа Восточное Бусога Джеймса Муби, инцидент произошел вечером в воскресенье, 29 декабря. По версии следствия, Башир Мугоя предположительно убил свою восьмилетнюю приемную дочь и шестилетнего приемного сына около 23:00 по местному времени.

Муби добавил, что подозреваемый якобы сначала обманул свою жену Мадину Байинзанакьи, попросив проводить его до дома знакомого, чтобы потребовать у него вернуть долг, но прежде чем они покинули дом, она отвела детей в свою комнату и заперла дом.

По словам свидетелей, в тот вечер, когда пара бродила по улицам деревни, подозреваемый исчез от своей жены, которая, вернувшись позже домой, обнаружила, что дверь открыта, а тела детей лежат на кровати.

Как отмечает полиция, убив детей, подозреваемый поджег кровать в их с супругой спальне, чтобы инсценировать возгорание.

«Мы были озадачены обнаружить их тела на кровати супругов без каких-либо ожогов, что свидетельствует об их убийстве», — пояснил Муби.

«У подозреваемого есть святилище, и, как сообщается, до инцидента он совершил несколько ритуалов… Мы нашли некоторые вещественные доказательства из дома и святилища, которые напрямую доказывают его причастность к ужасным убийствам», — добавил он.

Муби подчеркнул, что следствие по делу продолжается.