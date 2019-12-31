Морогоро, Танзания, , 09:36 — REGNUM По меньшей мере 57 домов и семь кладбищ в области Морогоро были полностью смыты водяными потоками, вызванными непрекращающимися дождями. Об этом передает газета Nipashe.

По информации журналистов издания, инцидент произошел в деревне Килиманджаро округа Мвомеро из-за того, что река Мбудуми вышла из берегов и изменила свое русло после схода оползня. По словам представителя местной администрации Даниэля Деогратиуса, оставшиеся без крова жители деревни были размещены у соседей. Он отметил, что всего в пострадавшей деревне расположено 180 домов.

По информации журналистов, из-за затоплений также было приостановлено дорожное движение на 80-километровом участке трассы Руджева — Мадибира в области Мбея. Как отмечают журналисты, дороги были перекрыты на неопределенный срок.

Как передает метеорологическое агентство Танзании, выпада аномально сильных осадков ожидают в 11 областях страны, среди них — Дар-эс-Салам, Мтвара, Иринга, Пвани, Мбея и Морогоро.