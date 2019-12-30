Анкара, , 11:43 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали пятерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 30 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация прошла на юго-востоке страны. Отмечается, что повстанцы добровольно сложили оружие и сдались турецким властям.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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