Кампала, , 11:21 — REGNUM Конституционный суд в Кампале выдал постановления шести депутатам с требованием покинуть парламент на том основании, что они были избраны в ходе несуществующих выборов в различных избирательных округах. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, приговор коснулся Патрика Очан (оппозиционная партия UPC), Элиода Тумвесигье (правящая партия NRM), Тарсиса Рвабуриндора (партия NRM), Хашима Сулаймана (партия NRM), Асумана Басалирва (оппозиционная партия Jeema) и Абрахама Локи (партия NRM).

Коллегия судей в своем единогласном решении постановила, что в заявленных избирательных округах вышеупомянутых депутатов не проводились выборы в парламент.

«В заключение я заявляю, что выборы, проведенные в шести муниципалитетах, упомянутых в решении, не являются выборами на должность члена парламента, что необходимо в соответствии с конституцией», — заявил огласивший финальное решение судья Кристофер Мадрама.

«Из этого следует, что власть народа может быть осуществлена только посредством выборов, предусмотренных в конституции. Не должно быть создано никаких дополнительных мест путем создания большего числа избирательных округов после проведения всеобщих выборов и выборов членов парламента, за исключением случаев, предусмотренных конституцией», — добавил он.