Псков, , 11:03 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил принять дополнительные меры для обеспечения безопасности пассажирских перевозок в регионе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации области.

Во время всего зимнего периода на дорогах региона обещают принять дополнительные меры для обеспечения безопасности пассажирских перевозок. Особое внимание будет уделяться движению на трассах в ходе новогодних и рождественских праздников.

Псковский губернатор также отметил, что на особом контроле находятся рейсы по перевозке детей.

Такие поручения глава Псковской области раздал в связи с очередным ДТП с пассажирским автобусом: в ночь на 30 декабря на трассе Р-23 под Псковом опрокинулся в кювет рейсовый автобус из Минска, следовавший в Санкт-Петербург. Пострадали 24 гражданина Белоруссии, в том числе трое детей.

В качестве предварительной причины аварии называют обледенение трассы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после аварии с автобусом в Новоржевском районе 29 ноября в Псковской области также усиливали контроль над перевозками детей. Причиной того ДТП, в котором пострадали девять человек — восемь детей и учительница, также называли гололёд.

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