29 Ноября
12:53
Четверо детей пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Псковской области
Все пострадавшие в аварии госпитализированы.
12:50
По данным УМВД России по Псковской области, мальчик 2010 года рождения и девочка 2005 года рождения получили ушибы, у девочек 2008 года рождения и 2003 года рождения — переломы носа и ключицы соответственно. Женщина 1963 года рождения получила сотрясение головного мозга и перелом лопатки.
12:48
На момент аварии в салоне автобуса было десять пассажиров: трое взрослых и семь детей — они ехали в школу. По уточнённым данным, пострадали пять человек — четыре ребёнка и взрослый.
12:43
Автобус со школьниками опрокинулся в Псковской области
Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением — автобус съехал в кювет и опрокинулся.
12:40
Рейсовый автобус опрокинулся около 8:30 на 2-м километре автодороги Новоржев — Кудеверь в Новоржевском районе Псковской области.