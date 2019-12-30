Псков, , 09:58 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников держит на личном контроле ситуацию с аварией пассажирского автобуса из Белоруссии, который опрокинулся в ночь на 30 декабря на трассе Р-23 (Санкт-Петербург — Невель) в Псковском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

По словам губернатора региона, пострадавшим в ДТП оказывается вся необходимая помощь, также открыт пункт временного пребывания для пассажиров.

Михаил Ведерников заявил, что в Псковской области будут приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности пассажирских перевозок зимой, в особенности во время новогодних и рождественских праздников.

«На особом контроле находятся рейсы по перевозке детей. На дорогах сейчас сложная обстановка, поэтому прошу быть бдительными и соблюдать скоростной режим», — подчеркнул губернатор Псковской области.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по уточнённым данным, после аварии 24 человека обратились за медицинской помощью, семь из них госпитализированы. Травмы получили трое детей, два из них находятся под наблюдением псковских врачей в детской больнице. Всего в автобусе было 50 пассажиров, они ехали из Минска на экскурсию в Санкт-Петербург.

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