Псков, , 08:57 — REGNUM По данным датчиков автоматизированной системы метеорологического обеспечения асфальтобетонное покрытие на участке дороги в Псковской области, где опрокинулся автобус из Минска, было влажное, обработанное противогололёдными материалами. Об этом ИА REGNUM сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Причины аварии устанавливаются. Данные о точном количестве пострадавших в ДТП также уточняются. По информации экстренных служб, травмы различной степени тяжести получили 19 человек, включая трёх детей. Пресс-служба УМВД России по Псковской области сообщила о 16 пострадавших, среди которых три ребёнка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рейсовый автобус Минск — Санкт-Петербург с 50 пассажирами съехал в кювет около 2:50 30 декабря в Псковском районе. Авария произошла на 269 км автодороги Р-23. В салоне автобуса находились 50 человек, в том числе четверо детей, а также два водителя.