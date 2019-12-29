Красноярск, , 17:13 — REGNUM Магазин стройматериалов загорелся в Красноярском крае, площадь пожара составляет около 1,2 тыс. кв. метров. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила в региональное ведомство около 14:55 мск. Пожар произошёл в Емельяновском районе, в магазине пиломатериалов.

К ликвидации возгорания было привлечено 30 человек и 10 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в магазине в деревне Мыза в Гатчинском районе Ленинградской области. Причиной пожара стал взрыв отопительного котла.

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