Гатчина, Ленинградская область, , 11:46 — REGNUM В деревне Мыза Гатчинского района Ленинградской области взорвался отопительный котёл в магазине, после чего начался пожар. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ЧП произошло в пятницу, 27 декабря, в 11:00 мск. Очевидец сообщил в полицию о взрыве котла в магазине в деревне Мыза.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что магазин отапливается котлом, расположенным в подсобном помещении, произошел хлопок, и котёл загорелся. Пожар локализован, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Подробности случившегося устанавливаются, ведется доследственная проверка.

В администрации Гатчинского района корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что причиной ЧП стал дровяной котел отопления. «Повреждений, пострадавших нет», — подтвердили в администрации.