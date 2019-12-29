Карпинск, Свердловская область, , 13:55 — REGNUM В Свердловской области продолжаются поиски пропавших в горах Урала туристов. Как сообщили информационному порталу Е1 на базе «Кваркуш», на данный момент неизвестно местонахождение девяти человек.

Как пояснила супруга владельца базы, вечером на снегоходах выехали три человека. Вскоре они послали сигнал бедствия, сообщив, что транспорт провалился в ручей. К ним на выручку отправились ещё шестеро мужчин, которые на данный момент не вышли на связь с базой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что на севере региона в Карпинском городском округе пропали два туриста. Они 28 декабря отправились с базы «Звезда» на снегоходе к горному хребту Кваркуш.

В данный момент развёрнута наземная поисковая операция, а также к месту ЧП вылетел вертолёт свердловского спасательного гарнизона.

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