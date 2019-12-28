Красноярск, , 10:33 — REGNUM Военнослужащий, контролёр военной комендатуры, был обнаружен раненым в подвальном помещении красноярского завода «Красмаш», производящего баллистические ракеты. Об этом 28 декабря сообщает региональный портал NGS24.RU.

Со ссылкой на не называемый источник телеграм-канала «Борус», сообщается, что военнослужащий по контракту, старший сержант, контролёр военной комендатуры был ранен в левую часть груди из огнестрельного оружия.

Рядом с раненым был обнаружен автомат «Калашникова», предположительно полученный военнослужащим при заступлении в караул.

Сержанта экстренно прооперировали в 20-й больниц. Ведется расследование случившегося.

Напомним, «Красноярский машиностроительный завод» (Красмаш) является крупнейшим предприятием оборонно-промышленного комплекса России.

Завод является основным производителем баллистических ракет «Синева» для подводных лодок, а в настоящее время работает над госзаказом по созданию ракетного комплекса шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой РС-28 «Сармат».

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