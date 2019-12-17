Ужур, Красноярский край, , 05:16 — REGNUM Новейшие баллистические ракеты «Сармат» будут получены 62-й ракетной дивизией РВСН, базирующейся в Красноярском крае, в 2021 году. Об этом винтервью газете «Красная звезда» рассказал командующий РВСН генерал-полковникСергей Каракаев.

Ужурская дивизия уже начала подготовку к переоснащению на «Сарматы» с знаменитых, но уже устаревающих «Воевод».

По словам Каракаева, для масштабного перевооружение на новые комплексы тяжёлого класса «Сармат», проводится модернизация производственной базы предприятий промышленности, в первую очередь Красноярского машиностроительного завода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый ракетный комплекс «Сармат», который создаётся российской оборонной промышленностью, оснащён тяжёлой ракетой. Характеристики комплекса по многим характеристикам значительно превосходят стоящий на вооружении ракетный комплекс «Воевода».

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