Тайшет, Иркутская область, , 12:23 — REGNUM В Тайшетском районе Иркутской области предстанет перед судом бывший глава села Заречья. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, её обвиняют в подделке документа и мошенничестве.

В следствии полагают, что в июле 2019 года она подделала документы, дающие право на получение её близким родственником финансовой помощи в связи с утратой имущества в результате наводнения. При этом родственник в реальности не проживал в подтопленном населённом пункте.

«В результате указанных действий последней необоснованно были получены социальные выплаты в размере 110 тысяч рублей», — отметили в СКР.

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки, по итогам которой было возбуждено уголовное дело. Дело в настоящее время передано в суд.

Напомним, катастрофическое наводнение в Иркутской области началось в конце июня. Как сообщало ИА REGNUM, после проливных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Спустя месяц ситуация повторилась. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек.

Читайте также: Более 43 тысяч пострадавших от паводка иркутян получили материальную помощь